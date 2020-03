Hochwasser im Rhein in Köln sinkt

Köln (dpa/lnw) - Das Hochwasser im Kölner Rhein ist gesunken. Am Samstag lag der Wasserstand bei 6,58 Metern, wie eine Sprecherin der Stadtentwässerungsbetriebe Köln mitteilte. In der Nacht zu Freitag hatte es einen Höchststand von 6,95 Metern gegeben. Die Sprecherin geht davon aus, dass der Wasserstand des Flusses weiter sinken und am Montag unter fünf Metern liegen wird. Die nahen Wege am Rhein seien jedoch vorerst nicht benutzbar, da sie nach dem Hochwasser zunächst gereinigt werden müssen. Für die Stadtentwässerungsbetriebe Köln gibt es leichtes Hochwasser ab einer Höhe von 4,5 Metern.

Von dpa