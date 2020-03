Ministerium: Kinder dürfen nur in Ausnahmefällen in Kitas

Düsseldorf (dpa/lnw) - In NRW dürfen nach einem Erlass der Landesregierung nur noch in Ausnahmefällen Kinder in die Kitas gebracht werden. Darauf hat das Familienministerium in Düsseldorf noch einmal am Samstag hingewiesen. «Alle Erzieherinnen und Tagespflegepersonen werden am Montag arbeiten», erklärte eine Ministeriumssprecherin. Alle Kindertageseinrichtungen, Heilpädagogischen Einrichtungen und Kindertagespflegestellen blieben zunächst grundsätzlich geöffnet. «Aber es dürfen nur noch die Kinder kommen, deren Eltern in einem Job arbeiten, der in der aktuellen Situation zwingend ausgeübt werden muss.» Für alle anderen Kinder gelte ein Betretungsverbot.

Von dpa