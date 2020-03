Die Stiftung habe als größter Aktionär des Stahl- und Industriekonzerns bereits drei Jahre ohne Dividendenausschüttung mitgetragen. In den Jahren dazwischen sei die Dividende mit 10 bis 15 Cent je Aktie sehr niedrig ausgefallen. Das mache sich in der Höhe der jährlichen Förderung bemerkbar. «In Jahren mit guten Dividenden konnten wir 25 bis 50 Millionen Euro an Fördermitteln bewilligen, im vergangenen Jahr waren es rund 8 Millionen Euro», sagte Kempf.