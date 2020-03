Schulministerin: Arbeiten an digitalem Konzept

Einige Schulen seien schon so weit ausgestattet, dass sie jetzt auch digital arbeiten könnten. «Die Schulen haben sich schon zum Teil auf dem Weg gemacht. Das betrifft aber natürlich nicht alle Schulen bei uns in Nordrhein-Westfalen», erläuterte sie die Ausgangslage. Wie ein Sprecher des Schulministeriums am Sonntag in Düsseldorf auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte, seien zu dem Konzept, Schüler digital zu erreichen, in der neuen Woche weitere Beratungen geplant.

In Nordrhein-Westfalen sind ab Montag die Schulen geschlossen. Dies ist ein Schritt der Landesregierung, um die Infektionsketten in der Corona-Krise zu unterbrechen, deshalb müsse die Zahl der Kinder in Schulen minimiert werden. Die Lehrer stünden am Montag und Dienstag noch für die Betreuung von Kindern zur Verfügung, für die die Eltern über das Wochenende keine andere Möglichkeit sicherstellen konnten. «Wir wissen, dass das mit vielen Herausforderungen verbunden ist», betonte Gebauer . Ab Mittwoch bestehe die Betreuungsmöglichkeit an den Schulen dann nur noch für Schüler, deren Eltern in unverzichtbaren Funktionsbereichen - insbesondere im Gesundheitswesen - tätig seien.