Laschet: Wir haben in Coronavirus-Krise klug reagiert

Berlin (dpa) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat Vorwürfe zurückgewiesen, die Länder hätten angesichts der Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland zu spät reagiert. Hätte man schon Anfang der Woche plötzlich alle Kitas und Schulen geschlossen, hätten viele Menschen ihre Kinder zu den Großeltern geschickt. Das hätte - da ältere Menschen besonders gefährdet sind - negative Konsequenzen gehabt. «Man muss das klug machen», sagte Laschet am Sonntagabend in der Talkshow «Anne Will». Gleichzeitig betonte er, dies sei die «ernsteste Situation den letzten 70 Jahren unseres Landes».