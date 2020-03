Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach einer Serie von Angriffen auf kleine Mädchen in Düsseldorf muss ein 25-Jähriger vor Gericht. An diesem Montag (13.00) beginnt der Prozess am Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann versuchten und vollendeten Kindesmissbrauch vor. Die Übergriffe auf kleine Mädchen hatten die Düsseldorfer Polizei wochenlang in Alarmbereitschaft versetzt.

Der Deutsche soll für vier Vorfälle verantwortlich sein, bei denen Kinder in der Innenstadt in sexueller Absicht bedrängt und in Hausflure gedrückt wurden. Der Verteidiger des Angeklagten hat eine Aussage seines Mandanten angekündigt. Das Landgericht hat für den Fall sieben Verhandlungstage eingeplant.