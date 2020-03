NRW-Durchschnitt: 21 Prozent weniger Geld für Frauen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Frauen haben in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr im Schnitt 21 Prozent weniger Geld verdient als ihre männlichen Kollegen. Der durchschnittliche Bruttostundenverdienst habe bei Frauen 17,36 Euro betragen, bei Männern 21,90 Euro, teilte das Statistische Landesamt IT.NRW am Montag mit. Anlass der Erhebung ist der internationale Aktionstag für die Entgeltgleichheit, der sogenannte Equal Pay Day, am 17. März. Damit soll weltweit auf die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern aufmerksam gemacht werden.

Von dpa