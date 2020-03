Corona-Gefahr: Prozess gegen Siegauen-Vergewaltiger vertagt

Angeklagt in dem Verfahren ist ein 33-jähriger abgelehnter Asylbewerber aus Ghana. Der Mann war 2018 vom Landgericht Bonn wegen Vergewaltigung einer jungen Camperin in der Bonner Siegaue zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden. Während seiner Inhaftierung in der JVA Köln soll der Mann im Februar 2018 nachts absichtlich seine Zelle in Brand gesteckt haben. Dabei sollen ein Bett und ein Tisch in Flammen aufgegangen sein, der Angeklagte erlitt Verbrennungen. Ein JVA-Wachtmeister, der den Brand entdeckte, hatte den 33-Jährigen noch aus der Zelle gezogen.

Das Gericht ging am Dienstag davon aus, dass der Prozess nun im Herbst dieses Jahres stattfinden werde.