Schwere Brandstiftung: Siegaue-Vergewaltiger vor Gericht

Köln (dpa/lnw) - Der sogenannte Siegaue-Vergewaltiger steht von heute an erneut vor Gericht. Dieses Mal geht es unter anderem um schwere Brandstiftung. Der rechtskräftig verurteilte Vergewaltiger einer jungen Camperin soll in seiner Gefängniszelle in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Köln Feuer gelegt haben. Ein JVA-Beamter und ein Mitgefangener erlitten Rauchvergiftungen, er selbst wurde schwer verletzt. Für den Prozess hat das Kölner Landgericht nach Angaben eines Sprechers vier Verhandlungstage angesetzt.

Von dpa