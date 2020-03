Feuer in Neusser Produktionshalle: Gebäude zerstört

Neuss (dpa/lnw) - Eine Produktionshalle in Neuss ist aus bislang ungeklärter Ursache durch ein Feuer zerstört worden. In der Nacht zu Dienstag seien die Einsatzkräfte kurz nach Mitternacht von Passanten zu dem Gebäude alarmiert worden, teilte die Polizei mit. Laut Feuerwehr waren mehrere Löschzüge und insgesamt knapp 65 Einsatzkräfte vor Ort an der in Vollbrand stehenden Halle. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.

Von dpa