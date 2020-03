Mord an Stadt-Mitarbeiter: Schuldner soll in Psychiatrie

Köln (dpa/lnw) - Nach dem Mord an einem Mitarbeiter der Kölner Kämmerei hat die Staatsanwaltschaft die Unterbringung des mutmaßlichen Täters in einer geschlossenen Psychiatrie beantragt. Der Mann sei nicht schuldfähig - gleichzeitig gehe von ihm eine erhebliche Gefahr aus, heißt es in einem Bericht an den Justizausschuss des Landtags. Das Landgericht Köln muss jetzt in dem Fall entscheiden.