Mutmaßlicher Serieneinbrecher in Bonn festgenommen

Bonn (dpa/lnw) - Dank einer DNA-Spur vom Tatort hat die Bonner Polizei einen mutmaßlichen Serieneinbrecher festgenommen. Der 35-Jährige soll für zahlreiche Einbrüche im Süden Nordrhein-Westfalens, in Rheinland-Pfalz und in Hessen verantwortlich sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.