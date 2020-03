Weniger Atemwegserkrankungen, mehr Corona-Nachweise

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Leiter des Düsseldorfer Gesundheitsamtes Klaus Göbels nimmt an, dass Infektionen mit dem neuen Coronavirus mit fortschreitendem Frühjahr schneller erkannt werden. «Im Frühling gibt es weniger Erkältungskrankheiten als im Winter, so dass die Hoffnung besteht, dass sich die wirklichen Corona-Fälle demaskieren», sagte Göbels. «Diejenigen, die eine relevante respiratorische Symptomatik haben, sollten vorsorglich in Quarantäne, um nicht weitere Personen anzustecken», sagte der Leiter des Gesundheitsamtes der Landeshauptstadt laut einer Mitteilung der Stadt.

Von dpa