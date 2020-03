Land gibt ab 2021 mehr Fördergelder für Radschnellwege

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Landesregierung erhöht die Fördermittel für den Ausbau von Radschnellwegen. Standen 2019 und 2020 jeweils noch 9,25 Millionen Euro an Haushaltsmitteln zur Verfügung, sollen es ab 2021 jährlich 11 Millionen Euro sein. Dies geht aus einer Dienstag veröffentlichten Stellungnahme des Verkehrsministeriums an den Verkehrsausschuss des Landtags hervor. In Nordrhein-Westfalen sind derzeit sieben Radschnellwege in Bau oder Planung.

Von dpa