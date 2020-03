Pinkbus dünnt Fernbus-Fahrplan nach und nach aus

Köln (dpa/lnw) - Der Fernbusanbieter Pinkbus will seinen Betrieb bis Montag nach und nach zurückfahren. Danach werde man die Fahrten «aller Wahrscheinlichkeit nach» einstellen, hieß es von dem Kölner Anbieter am Dienstag. Ergehe davor schon ein eindeutiges Verbot für Fernbusse, so werde man diesem folgen. Bislang wisse man nicht, ob die Einschränkungen der Bundesregierung auch den Verkehr von Fernbussen beträfen.

Von dpa