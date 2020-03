Fall um Schwerverletzten an Autobahn bei «Aktenzeichen XY»

Köln (dpa/lnw) - Mehr als neun Jahre nach dem rätselhaften Fund eines schwer verletzten Mannes am Autobahnkreuz Bonn-Nord wird der Fall erneut Thema bei «Aktenzeichen XY ... ungelöst». Die ZDF-Sendung wird am Mittwochabend (18. März, 20.15 Uhr, ZDF) ausgestrahlt. Die Polizei erhofft sich neue Hinweise in dem ungelösten Fall.