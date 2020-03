Laschet verschärft die Tonlage – und die Maßnahmen

Gut besuchte Cafés und Geschäfte in den Innenstädten, lebhaftes Treiben auf den Spielplätzen. Dass die Mahnungen vor der anrollenden Infektionswelle durch das Coronavirus viele Menschen noch nicht beeindruckt haben, trieb Ministerpräsident Armin Laschet am Dienstag zu einer eindringlichen Wortwahl: „Die Entwicklung der Infektion mit dem Coronavirus in Nordrhein-Westfalen ist nicht nur dynamisch, sondern dramatisch“, betonte er. Deshalb komme es darauf an, dass alle Menschen sich beschränkten. „Es geht um Leben und Tod, so einfach ist das – und auch so schlimm.“

Das öffentliche Leben müsse jetzt schnell zurückgefahren werden, um am 20. April zu einer besseren Lagebewertung zu kommen, bekräftigte der Ministerpräsident. Andernfalls drohten auch in Deutschland strengere Maßnahmen wie in Frankreich oder Spanien. „Dass die Menschen jetzt bei schönstem Wetter in Cafés sitzen, ist unangemessen.“ Die Maßnahmen zeigten erst in drei Wochen Wirkung.

Die vorsichtige Hoffnung, dass die Infektionskurve im durch eine Karnevalssitzung besonders betroffenen Kreis Heinsberg abflachen könnte, hat sich nicht bestätigt. Am Dienstagnachmittag meldete das Gesundheitsministerium insgesamt 760 Infektionen, gegenüber dem Vortag ein Anstieg um zehn Prozent (70 Fälle). Die Einschränkungen verfolgen weiter das Ziel, dass bei einer stärkeren Ausbreitung des Coronavirus insbesondere die Versorgungskapazitäten für Intensivpatienten ausreichen, die künstlich beatmet werden müssen.

Die verfügbaren Plätze könnten kurzfristig von 4223 auf 5367 aufgestockt werden, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann . Um weitere Beatmungsgeräte sowie Atemschutzmasken und Schutzkleidung zu finanzieren, hat das Land 150 Millionen Euro Soforthilfe für Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen bereitgestellt.

Ende dieser Woche verfüge das Land über eine digitale Plattform, auf der alle verfügbaren Intensivplätze registriert sind und die Zahl der Corona-Patienten je Klinik sichtbar wird, kündigte Laumann an. Dann könnten stark beanspruchte Krankenhäuser leichter sehen, wohin sie Fälle abgeben können. Ähnlich wie in Bayern gebe es überdies in NRW ein Notfallkonzept, das auch Reha-Kliniken einbeziehe.

Der Landtag wird seine Arbeit bis Ende April auf drängende Gesetzesvorhaben beschränken. Die nächste Plenarwoche werde auf den 1. April konzentriert, sagte Landtagspräsident An­dré Kuper nach einer Sitzung des Krisenstabs. Alle Fraktionen hätten verabredet, dass der Landtag auch bei vielen Krankheitsfällen gemäß der Fraktionsstärken beschlussfähig sei.