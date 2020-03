«Big Brother»-Bewohner wissen nun auch vom Coronavirus

Köln (dpa) - Die von der Außenwelt abgeschotteten Kandidaten der Fernsehshow «Big Brother» wissen nach Wochen der Ahnungslosigkeit nun auch über den Coronavirus-Ausbruch in Deutschland Bescheid. Moderator Jochen Schropp (41) und ein Arzt überbrachten ihnen - hinter einer Glasscheibe sitzend - am Dienstag in einer Spezial-Ausgabe die für sie sehr überraschenden Neuigkeiten: Deutschland steht in weiten Teilen still, das Virus ist auf dem Vormarsch und unter anderem für ältere sowie bereits kranke Menschen gefährlich.

Von dpa