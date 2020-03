Laumann: Auch Rehakliniken sollen Kapazitäten freiräumen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Kampf gegen die Corona-Pandemie sollen medizinische Rehakliniken in Nordrhein-Westfalen rund die Hälfte ihrer Kapazitäten freiräumen. Das sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf. Auch diese Kliniken sollten dann für die Versorgung von Menschen zur Verfügung stehen. Er werde auch auf «private Strukturen» zugehen, sagte Laumann. Außerdem werde er «alles tun, was geht, um möglichst viele Beatmungsplätze in Krankenhäusern zu organisieren». An den finanziellen Mitteln werde das nicht scheitern.

Von dpa