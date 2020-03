Corona: NRW hält sich Verschiebung der Abiturprüfungen offen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Anders als in Bayern sollen die Abiturprüfungen in Nordrhein-Westfalen zunächst nicht wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. NRW sei aber «in Abstimmung mit der Ländergemeinschaft», sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch in Düsseldorf. Auch die Bildungsverbände sollten in die Entscheidung einbezogen werden. Ziel sei, «allen ein faires Abitur anzubieten» und Klarheit zu schaffen über das Wann und Wie.

Von dpa