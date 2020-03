Stamp warnt vor Corona-Partys

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der stellvertretende Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) hat die Menschen in NRW eindringlich vor sogenannten Corona-Partys und anderen «Zusammenrottungen» gewarnt. Sollten sich die Menschen nicht daran halten, drohten «drastischere Maßnahmen», sagte er am Mittwoch in Düsseldorf. Auch Ausgangssperren wollte Stamp nicht ausschließen. Diese müssten aber koordiniert mit allen Ländern beschlossen werden.

Von dpa