M.M. Warburg will Einziehung im Cum-Ex-Prozess aufhalten

Bonn (dpa) - Die wegen der Verwicklung in sogenannte Cum-Ex-Deals in den Bonner Strafprozess involvierte Privatbank M.M. Warburg hat sich erneut gegen die Einziehung von Steuerschulden durch das Gericht ausgesprochen. «Eine Einziehung bei meiner Mandantin hat zu unterbleiben», forderte der Anwalt der Bank, Christian Jehke, am Mittwoch in seinem Plädoyer zum Ende des bundesweit ersten Cum-Ex-Strafprozesses am Landgericht Bonn.

Von dpa