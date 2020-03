Volleyball-Nationalspielerin Vanjak verlässt USC Münster

Münster (dpa) - Nationalspielerin Ivana Vanjak und der USC Münster gehen getrennte Wege. Wie der Volleyball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, zog die Außenangreiferin nach drei Jahren im USC-Trikot eine entsprechende Ausstiegsklausel in ihrem Vertrag. Zu welchem Club sie wechselt, ließ die 26-Jährige offen: «Es gibt mehrere Optionen. Ob ich in der Bundesliga bleibe oder ins Ausland wechsle, ist noch nicht sicher. Ich möchte aber gerne den nächsten Schritt machen und Europaliga oder Champions-League spielen.»

Von dpa