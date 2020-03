Herne (dpa/lnw) - Ein Schweinestall in Herne ist am Mittwoch völlig abgebrannt. 2500 Ferkel kamen laut Polizei ums Leben. Ein Mitarbeiter des Betriebs wurde lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von dpa