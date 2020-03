Nübel-Berater kündigt teilweisen Verzicht auf Provisionen an

Gelsenkirchen (dpa) - Der Berater des künftigen Bayern-Torwarts Alexander Nübel hat angesichts der drohenden finanziellen Nachwirkungen der Coronaviruskrise angekündigt, in der Zusammenarbeit mit den von seiner Agentur betreuten Drittligisten auf die Hälfte der Provisionen zu verzichten. «Auch wenn die Fußballbranche in diesen Tagen nicht auf Platz 1 der Prioritätenliste steht, so wird auch diese Branche massive Einbußen und Veränderungen hinnehmen müssen», schrieb Stefan Backs auf der Homepage der Agentur Siebert & Backs.