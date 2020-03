Ungewöhnlicher Trampeltier-Nachwuchs im Kölner Zoo

Köln (dpa/lnw) - Im Kölner Zoo ist ein Trampeltier mit ungewöhnlicher weißer Färbung auf die Welt gekommen. Wie der Zoo am Donnerstag mitteilte, wusste das staksige Weibchen bei seinen ersten Gehversuchen noch nicht viel mit sich anzufangen, erkundigte aber bereits neugierig die Anlage. Es ist das zweite Jungtier von Mutter «Charlotte», die Ende 2016 aus dem Dortmunder Zoo an den Rhein kam. Das Trampeltier-Baby kam bereits am Samstag zur Welt.

Von dpa