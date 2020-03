Statt erst Anfang April würden die Parteien schon in dieser Woche in digitale Sondierungsgespräche gehen, hieß es in einer Mitteilung von Donnerstag. «In der Corona-Krise sind in allen Bereichen kluge und pragmatische Lösungen gefragt, damit wir uns auf die aktuellen Herausforderungen für unsere Beschäftigten und Kunden konzentrieren können», sagte Personalvorständin Birgit Bohle.

In der Tarifrunde werden die beiden Parteien über die Gehälter und Arbeitsbedingungen von bundesweit rund 60 000 Tarifangestellten, Auszubildenden und dual Studierenden verhandeln. Von Verdi hieß es, das Thema Beschäftigungssicherung stehe nun ganz oben auf der Tagesordnung.