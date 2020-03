NRW will neue Schulden für Rettungsschirm machen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen will neue Schulden machen, um den Rettungsschirm von 25 Milliarden Euro für die unter der Corona-Krise leidenden Unternehmen zu finanzieren. Die Schuldenbremse erlaube die Kreditaufnahme in einer solchen Notsituationen, sagte NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) am Donnerstag. «Davon machen wir Gebrauch.» Das Geld solle über einen Nachtragshaushalt bereitgestellt werden, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Darüber solle der Landtag möglichst schnell entscheiden.