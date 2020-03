BVB-Kapitän Reus zur Corona-Krise: «Bleibt zu Hause»

Dortmund (dpa) - Fußball-Nationalspieler Marco Reus hat an die Bundesbürger appelliert, die Anweisungen der Behörden in der Coronakrise zu befolgen. «Wir alle sollten zusammenhalten. Also bleibt zu Hause», forderte der Kapitän von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in einem Internet-Chat am Donnerstag mit Fans. Daran würde sich auch seine Familie halten: «Wir sind die ganze Zeit zu Hause. Mit unserer Tochter haben wir aber keine Langeweile. Sie hält uns bei Laune.»

Von dpa