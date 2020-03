Gladbeck (dpa/lnw) - Ein 81-Jähriger soll für den gewaltsamen Tod seiner Partnerin in verantwortlich sein. Nachdem ein Zeuge merkwürdige Geräusche gehört hatte, fanden eintreffende Beamte die tote 73-Jährige in einer Wohnung in Gladbeck und nahmen den Mann fest, wie die Polizei Recklinghausen am Donnerstag mitteilte.

Von dpa