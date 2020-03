Gefängnis für Messerattacke: Kein versuchter Mord

Düsseldorf (dpa/lnw) - Für eine Messerattacke in Monheim ist ein 20-Jähriger zu zweieinhalb Jahren Jugendhaft verurteilt worden. Das Düsseldorfer Landgericht sprach den Mann am Donnerstag wegen gefährlicher Körperverletzung schuldig. Angeklagt war er wegen versuchten Mordes. Er habe das Opfer zwar zunächst töten wollen, es sich dann aber anders überlegt und seinen Mordplan aufgegeben, befand das Gericht. Es ordnete zudem die Unterbringung des 20-Jährigen in einer Entziehungsanstalt an.

Von dpa