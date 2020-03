Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach der Entdeckung eines Sabotageaktes an den Schienen ist die ICE-Strecke zwischen Frankfurt und Köln am Samstag wieder freigegeben worden. Die Züge verkehren seit dem Morgen, bestätigten Sprecher von Deutscher Bahn und Landeskriminalamt am Samstag.

Von dpa