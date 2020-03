Schäden an ICE-Schnellfahrstrecke: Polizei ermittelt

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Wegen Schäden an den Schienen ist die ICE-Schnellfahrstrecke Köln-Frankfurt gesperrt worden. Züge fielen aus oder müssten umgeleitet werden, teilte die Deutsche Bahn am Freitag mit. Die Polizei berichtete, es seien Beschädigungen an den Schienen festgestellt worden. Es sei nicht auszuschließen, dass diese vorsätzlich herbeigeführt wurden. Die Ursache sei derzeit nicht bekannt, die Ermittlungen vor Ort liefen. Es sei zu keinen Schäden gekommen, es sei kein Zug entgleist, es sei auch niemand verletzt worden.