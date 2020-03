Sperrung wegen gelöster Schienen: ICE-Strecke wieder frei

Frankfurt/Wiesbaden (dpa) - Nach der Sperrung der ICE-Schnellfahrstrecke Köln-Frankfurt wegen gelöster Schienen hat die Deutsche Bahn die Strecke am frühen Samstagmorgen wieder freigegeben. Die Schäden seien beseitigt, teilte die Bahn via Twitter mit. Die Bahnhöfe Limburg Süd, Montabaur, Siegburg/Bonn und Köln/Bonn Flughafen würden wieder angefahren. Der erste Zug auf dieser Strecke von Köln in Richtung München um 4:22 Uhr sollte wieder planmäßig fahren, teilte die Bahn auf Nachfrage mit.

Von dpa