Düsseldorf EG verlängert Vertrag mit Zanetti bis 2022

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Düsseldorfer EG kann in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter mit Marc Zanetti planen. Der Vertrag mit dem 28 Jahre alten Verteidiger wurde um zwei weitere Jahre bis zum Ablauf der Saison 2021/22 verlängert. Das teilte der Düsseldorfer Club am Freitag mit. Der Kanadier Zanetti hatte in der abgelaufenen Saison und bereits zwischen 2012 und 2014 für die DEG gespielt.

Von dpa