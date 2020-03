Coronavirus-Krise: Drastischer Anstieg der Kurzarbeit in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Coronavirus-Krise hat in den vergangenen Tagen zu einem drastischen Anstieg der Kurzarbeit in Nordrhein-Westfalen geführt. Seit dem vergangenen Montag seien bei den Arbeitsagenturen in NRW mehr als 13 000 Anzeigen von Kurzarbeit eingegangen, bei denen Betriebe die Pandemie als Grund genannt hätten, berichtete die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Düsseldorf. Zum Vergleich: Im ganzen Februar 2020 zeigten in NRW nur 404 Betriebe Kurzarbeit an. Im ganzen Jahr 2019 waren es 3648 Unternehmen.

Von dpa