Finanzielle Einbußen wegen Corona-Krise: DEL prüft Klauseln

Düsseldorf/Neuss (dpa) - Als Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie will sich die Deutsche Eishockey Liga (DEL) für die Zukunft auf mögliche finanzielle Einbußen besser vorbereiten. Derzeit prüft die DEL, ob eine Empfehlung an die Clubs für entsprechende Klauseln in künftigen Spielerverträgen möglich ist. «Es ist eine Klausel, die etwas schwammig formuliert ist, aber die besagt, dass Spieler Gesprächsbereitschaft zur Kurzarbeit oder zum Gehaltsverzicht zeigen müssen, wenn Spiele nicht regulär stattfinden können», sagte der Sportliche Leiter der Düsseldorfer EG, Niki Mondt, der «Rheinischen Post» (Samstag).

Von dpa