Zechen und Hüttenwerke zum Runterladen und Ausmalen

Oberhausen (dpa/lnw) - Zechen, Hüttenwerke oder Gasometer: Mit Ausmalbildern können Kinder in Nordrhein-Westfalen während der Corona-Krise Ausflugsziele von Zuhause aus kennenlernen. «Dabei erfährt man außerdem in kleinen Wissens-Snacks, warum es all diese Orte einer vergangenen Epoche auch heute noch gibt», teilte der Reise- und Tourveranstalter «Ruhr Tourismus» mit, der die Vorlagen anbietet.

Von dpa