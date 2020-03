Bauarbeiten: Straßen.NRW sperrt Auffahrten an Autobahnkreuz

Duisburg (dpa/lnw) - Für Bauarbeiten im Kreuz Kaiserberg in Duisburg sperrt Straßen.NRW ab kommenden Montag (23.03.) die Auffahrten auf die Autobahn 3 und die Autobahn 40. Die Sperrungen bleiben bis Freitag (27.03.) bestehen, wie der Landesbetrieb mitteilte. Betroffen sei die Auffahrt der A3 in Richtung Köln sowie die Auffahrt der A40 in Richtung Venlo im Autobahnkreuz. Autofahrer werden umgeleitet.