18-Jähriger mit Messer schwer am Kopf verletzt

Herford (dpa/lnw) - Ein 18-Jähriger ist bei einem Angriff mit einem Messer in Herford schwer am Kopf verletzt worden. Der junge Mann sei im Krankenhaus operiert worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, teilten die Behörden am Samstag mit. Es sei möglich, dass der Mann aus Bad Oeynhausen (Kreis Minden-Lübbecke) getötet werden sollte - deswegen ermittle eine Mordkommission. Festgenommen wurde nach der Tat am Freitag zunächst niemand.

Von dpa