Eishockey-Kapitän Müller enttäuscht über WM-Absage

Stuttgart (dpa) - Kapitän Moritz Müller hat auch mit Enttäuschung auf die Absage der Eishockey-Weltmeisterschaft im Mai in der Schweiz reagiert. «Das ist natürlich traurig. Wir hatten uns alle auf die Aufgabe gefreut. Es wäre schon toll gewesen», sagte der 33 Jahre alte Verteidiger der Kölner Haie am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Wegen der Coronavirus-Pandemie verzichtet der Weltverband IIHF auf das vom 8. bis 24. Mai geplante Turnier in Zürich und Lausanne.

Von dpa