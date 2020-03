Etwas mehr Abtreibungen in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Abtreibungen in Nordrhein-Westfalen ist leicht gestiegen. 21 552 Frauen mit Wohnsitz in NRW haben 2019 einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen, wie das Statistische Landesamt am Montagmorgen mitteilte. Im Jahr zuvor waren es 174 Fälle weniger.