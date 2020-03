Kommunen sollen Wohngeld wegen Corona schnell bewilligen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Durch die Coranvirus-Krise in Finanznöte geratene Mieter sollen einfacher Wohngeld erhalten. Durch Kurzarbeit und Kündigungen werde es einen Anstieg der Wohngeldanträge geben, sagte Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Montag in Düsseldorf. Die Kommunen hätten Hinweise bekommen, wie die Prüfung und Bewilligung von Wohngeld schneller erfolgen könne. Eine zügige Bewilligung von Wohngeld sei auch nötig, damit auch die Energie- und Wasserversorger weiter bezahlt werden könnten.

Von dpa