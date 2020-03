Spendenaktion des BVB: 73 611 Euro für Gastronomen

Dortmund (dpa) - Eine Spendenaktion von Borussia Dortmund für heimische Gastronomen hat 73 611 Euro eingebracht. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, hatten sich 86 Gastronomie-Betriebe, die aufgrund der Corona-Krise ihr Geschäft derzeit nicht weiterführen können, für die Aktion «Digitaler Spieltag» registriert. Dabei konnten BVB-Fans am vergangenen Wochenende virtuell exakt jenen Weg nachgehen, den sie normalerweise an einem Spieltag zum Dortmunder Stadion nehmen und dort stoppen, wo sie sonst auch Halt machen - verbunden mit einem kleinen Betrag für die jeweilige Gastronomie.

Von dpa