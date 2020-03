Freigabe für Leipzig-Torwart Mvogo: Schalke mit Interesse

Leipzig (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat bei seinem wechselwilligen Torwart Yvon Mvogo offenbar einem Transfer zugestimmt. «Wir haben die Freigabe von RB erhalten», sagte Mvogos Berater Carlos Crespo der Schweizer Zeitung «Blick» (Montag). «Am liebsten würde RB mit Yvon verlängern und ihn dann ausleihen. Aber in der aktuellen Lage finden wir so keinen Club. Also kommt auch eine Ausleihe mit Kaufoption oder ein Kauf in Frage.»

Von dpa