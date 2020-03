Fünfter Jahrestag des Germanwings-Absturzes

Haltern (dpa/lnw) - Zum fünften Jahrestag des Germanwings-Absturzes rufen in Haltern Kirchen, Stadt und das Joseph-König-Gymnasium die Bevölkerung auf, ein «Licht des Gedenkens» ins Fenster zu stellen. Die Kerzen sollten am Dienstagabend ab 19.00 Uhr entzündet werden, um ein Zeichen der Erinnerung an die Verstorbenen, aber auch der Verbundenheit mit den Hinterbliebenen zu setzen. «Diese Kerzen, die die Dunkelheit erhellen und schon von Weitem sichtbar sind, sollen an die Opfer der Flugkatastrophe erinnern», hieß es in einem Aufruf. Ursprünglich geplante Gedenkveranstaltungen können wegen der Corona-Krise nicht stattfinden. Zur Absturzzeit, um 10.41 Uhr, sollen in allen Kirchen in Haltern die Glocken läuten.

Von dpa