Marihuana für 1,5 Millionen Euro per Post: Jugendhaft

Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen Handels und des Einführens von Drogen hat das Landgericht am Montag einen 21-jährigen Düsseldorfer zu 20-monatiger Jugendhaft verurteilt. Der junge Mann hatte zugegeben, dass er im Januar 2019 im spanischen Barcelona knapp 19,3 Kilogramm Marihuana bestellt hatte und die Drogen in zwei Paketsendungen an seine Wohnanschrift in Düsseldorf adressieren ließ. Das hochwirksame Marihuana hatte laut Anklage einen Straßenverkaufswert von 1,5 Millionen Euro.

Von dpa