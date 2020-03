Versuchter Anschlag auf ICE-Strecke: Ermittlungen

«Er hat bislang keine Angaben gemacht», sagte der Sprecher. Der Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit war in der Nacht zum Samstag von Spezialkräften der Polizei festgenommen worden und kam in Untersuchungshaft. Er soll am Freitag an der Hochgeschwindigkeitsstrecke bei Niedernhausen auf rund 80 Metern die Schienenbefestigungen gelöst haben. Ihm wird versuchter Mord und gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr vorgeworfen.