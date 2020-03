NRW will Bundeshilfen für kleine Unternehmen aufstocken

Düsseldorf (dpa/lnw) - Damit auch kleine Unternehmen die Corona-Krise überleben, will das Land Nordrhein-Westfalen die Hilfsprogramme des Bundes um zusätzliche Mittel aufstocken. Man wolle Unternehmen mit 10 bis 50 Beschäftigten zusätzliche Zuschüsse in Höhe von 25 000 Euro zahlen, hieß es am Montag in einer Mitteilung. Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) und Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) wollten diesen Vorstoß am Dienstag ihrem Kabinett präsentieren. «Nahezu die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist in diesen Betrieben beschäftigt», so Pinkwart. Nur wenn die Unternehmen ihr bewährtes Personal halten könnten, könnten sie nach der Krise den Aufschwung schaffen.

Von dpa