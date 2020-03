Autofahrer rast in Gegenverkehr und stirbt

Ruppichteroth-Ifang (dpa/lnw) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Kreisstraße 55 in der Gemeinde Ruppichteroth-Ifang (Rhein-Sieg-Kreis) ist ein Autofahrer am Montagabend tödlich verunglückt. Der Fahrer des zweiten Wagens erlitt schwerste Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Unfallstelle musste für mehr als drei Stunden gesperrt werden.

Von dpa